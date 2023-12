Atalanta | oggi riprendono gli allenamenti a Zingonia Il programma

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)l’ritorna ad allenarsi al Centro Bortolotti diper prepararsi alla sfida casalinga contro il Lecce Dopo cene, pranzi natalizi, scambi di regali e grandi abbuffate, è tempo di ritornare a parlare di calcio: soprattutto quello giocato (al di là del mercato).l’comincia la preparazione in vista della sfida contro il Lecce. La squadra svolgeràil suo primo allenamento post feste al mattino, soprattutto per capire la situazione sugli infortunati: Toloi, Palomino e soprattutto l’attaccante El Bilal Touré. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.