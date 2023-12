Atalanta | Milan e Roma | corsa a tre per un difensore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)si sfidano sul mercato: le tre squadre infatti sono sulle tracce di Thilo Kehrer, in uscita dal West Ham.

Sfida Champions impronosticabile e dall'esito clamoroso. Termina 1-0 il big match del pomeriggio, in scena a partire dalle 15 allo Stadio... (calciomercato)

Bologna - A Bologna si sogna in grande, con Thiago Motta e i suoi ragazzi si può davvero. Contro i rossoblù cade un'altra big, l' Atalanta di ... (247.libero)

Ha creato di più l’Atalanta che può prendersela con se stessa per i troppi errori in zona-gol. Ma questo è il momento... (calciomercato)

Charles De Ketelaere attualmente si trova in prestito dal Milan all'Atalanta. Ecco i suoi numeri da inizio stagione (pianetamilan)

L'Atalanta ha fatto un sondaggio per Thilo Kehrer , difensore del West Ham. A riportarlo è Sky Sport che spiega come il giocatore... (calciomercato)

Il Bayern Monaco è a caccia di un difensore e oltre a Raphael Varane, in uscita dal Manchester United e corteggiato anche dal Real Madrid... (calciomercato)

Sabato si comincia con la gara delle 12.30:- Lecce, fischia Manganiello. Alle 15 prendono il via Cagliari - Empoli e Udinese - Bologna affidate a Maresca e Orsato. Dalle 18 in campo- ...Salterà anche il match contro ilin campionato del prossimo 27 gennaio. Un vero peccato per ... L'allenatore però può contare però sul rientro di Orsolini , che già nel match contro l'è ...Bologna-Atalanta 1-0. Tante occasioni, poche nello specchio e la squadra di Motta si prende i tre punti grazie al gol di Ferguson all'86' ...E sei. Dopo le sconfitte contro Inter, Juventus, Atalanta, Milan e Roma, il Monza cade contro un'altra big del campionato. A fare lo scalpo dei brianzoli allo UPower Stadium una Fiorentina che ha ...