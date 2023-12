Atalanta | l’asta benefica a quota 18 mila euro | in vetta la maglia di de Roon

L’ Atalanta ha già raggiunto un totale di 15mila euro di promesse di pagamento in occasione dell’asta benefica organizzata per Natale. La Dea ha ... (sportface)

Le concorrenti non mancano e la base d'è intorno ai 40 ... Per convincere'Atletico Madrid a privarsi dell'argentino campione ... All'nessuno è incedibile, i Percassi hanno dimostrato che ...... stagione 2023/2024 guidaSerie A Si riparte con'Inter in ... quarto, dopo aver battuto in una settimana Roma, Inter e,...