Assorbe 200 tonnellate l' anno di Co2 ed è tutta green Così s' abbatte il disboscamento con la pianta Pawlonia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Può raggiungere l'altezza massima di 10/15 metri in circa 3 anni; se tagliata si rigenera (4-8 volte); resistente al clima +45 e -35 gradi celsius; un ettaro dipuò far produrre alle api fino a 700 kg. di miele (1 kg. di miele varia dai 5 ai 15 euro), la massa fogliare viene destinata per l'alimentazione del bestiame; ogni ettaro diSegui su affaritaliani.it

... sviluppata nel 2020 dalla Koyo Orient Japan Co Ltd, è una vernice rivoluzionaria cheil 99,... Nereide Ultrablack, resistente all'acqua fino ametri, è alimentato dal movimento a carica ......piantando altri 1.alberi grazie al progetto Treedom . Grazie a questa nuova iniziativa, la Foresta Vertiv oggi si compone di oltre 3.500 alberi. Ogni nuovo albero che viene piantatoCO 2 (...L’Oceano Artico sta cominciando a rilasciare più CO2 di quanta ne assorbe, in particolare nelle zone delle acque costiere, dove i fiumi si riversano in mare. È dunque a rischio uno dei principali depo ...La Foresta Vertiv di Treedom conta oltre 3.500 alberi che sono stati sponsorizzati e piantati per contribuire a migliorare l’ambiente ...