Assocalciatori contro club | Calcagno scrive a Giorgetti e Abodi | “No a proroga del decreto crescita”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il presidente dell’, Umberto, ha inviato una lettera al ministro dell’economia, Giancarlo, e al ministro dello sport, Andrea, per ribadire il no dell’Aic alladellegge, abrogato dall’1 gennaio. Lo ha appreso l’Ansa. L’associazione italiana calciatori dunque ha reiterato la propria posizione in contrasto con la volontà di Lega Serie A e, che invece sono favorevoli alla norma che consente importati sgravi fiscali del 50% per gli acquisti dall’estero. “Le ragioni sono legate non ad interessi economici ma alla necessità di tutelare il talento e il patrimonio sportivo rappresentato dai calciatori italiani. Ai ministri abbiamo trasmesso un report con dati allarmanti sulla presenza di ...