Asl Benevento | Open day Vaccinazioni Covid

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn questi giorni molti sanniti sono alle prese con tosse, raffreddore e sintomi dovuti all’influenza stagionale e ad infezioni da-19, nelle sue ultime varianti. “Sebbene ad oggi non si possa parlare di un vero e proprio allarme, resta ferma l’attenzione massima per le persone più fragili – dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, – ed è soprattutto per loro che sono stati previsti 3 giorni diday. Da domani, 28 dicembre a sabato 30, i cittadini residenti nel Sannio potranno ottenere la vaccinazione contro il, presentandosi presso la sede di via Mascellaro, senza preventiva prenotazione. Nonostante l’interruzione dell’energia elettrica – precisa Volpe – che interesserà nei prossimi giorni la zona di via Mascellaro, quindi anche le nostre strutture, abbiamo adottato tutte ...