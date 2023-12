Ascolti tv ieri | Al Bano in replica meglio di De Martino Tonfo Sirenetta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Glitv dimartedì 26 dicembre 2023 hanno fatto registrare per Lasu Rai1 2.112.000 spettatori, 11.9% di share. Da Natale a Santo Stefano su Rai2, il programma evento di Stefano De(recensione e critiche) ha conquistato 1.625.000 spettatori, 9.5% di share. Ladi Al- 4 Volte 20 su Canale 5 ha ottenuto 1.876.000 spettatori, 13.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 film Una Tata Magica 1.208.000, 7% Rete 4 film Notting Hill 1.013.000, 5.9% La7 film La Pantera Rosa 617.000, 3.7% Rai3 film Alice e Peter 714.000, 4% Tv8 film Una Principessa a Natale 644.000, 3.7% NOVE film Il Domani tra di Noi 362.000, 2.2%tv: Affari ...

Gli Ascolti tv di ieri sabato 23 dicembre 2023 hanno registrato per la finale di Ballando con le Stelle 3.800.000 spettatori, 29.2% di share. La ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera domenica 24 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri Domenica 24 dicembre 2023 hanno registrato per il film Remì su Rai1 1.205.000 spettatori, 8.4% di share. Su Canale 5 il ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera lunedì 25 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri lunedì 25 dicembre 2023 hanno fatto registrare per Stanotte a... Parigi su Rai1 un netto di 3.239.000 spettatori, 21.1% di ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera martedì 26 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Il rimpiazzo con la Isoardi non ha portato gli stessie ha dimostrato che Antonella ha ancora molto da offrire al suo pubblico che la segue ovunque.TV Lunedì 25 dicembre, il Prime Time Nella serata di, lunedì 25 dicembre 2023, su Rai1 - dalle 21:36 alle 00:08 - Stanotte a Parigi ha conquistato 3.239.000 spettatori pari al 21.2% di ...Di seguito gli ascolti tv di ieri, martedì 26 dicembre. Ecco cosa c’era in prima serata sulle singole reti: ...Gli ascolti tv di Natale, martedì 26 dicembre 2023. Chi ha vinto la sfida tra il film d’animazione Disney, in onda su Rai1, lo show natalizio ...