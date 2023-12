Ascolti tv | i dati del 26 dicembre 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Bene il film Disney La Sirenetta Nella serata di ieri, martedì 26, su Rai1 La Sirenetta ottiene ben 2.112.000 spettatori pari all’11.9%. Invece, in onda su Canale 5, Al Bano: 4 volte 20 porta a casa 1.876.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2, Da Natale a Santo Stefano coinvolge 1.625.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Italia1 Una tata magica si ferma a 1.208.000 spettatori pari al 7%. In onda su Rai3 Alice e Peter in prima tv registra 714.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Notting Hill totalizza un a.m. di 1.013.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 La pantera rosa si ferma a 617.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su Tv8 Una principessa a Natale segna 644.000 spettatori con il 3.7%. L'articolo proviene da 361 Magazine.