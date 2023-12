Arsenal-West Ham giovedì 28 dicembre 2023 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra West Ham e Arsenal, valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2023 / 2024 . Promette ... (sportface)

... e il nome più caldo è quello di Thilo Kehrer, in uscita dalHam. La Roma ha già preso ... perché la punta del Santos ha offerte dal Newcastle e ora anche. A riportarlo è Sportmediaset . ...... bastano per portare il Liverpool in testa alla classifica con 42 punti, +2 sull'che giovedì ospiterà ilHam nel più classico dei derby londinesi. Ecco il video dei gol e degli ...In attesa delle gare di Arsenal (il 28 contro il West Ham) e Aston Villa (stasera alle 21 contro lo United) la squadra di Klopp pur senza brillare si posiziona in testa alla classifica ...PREMIER LEAGUE - Un gol per tempo, due annullati e il Liverpool espugna Turf Moor regolando 2-0 il Burnley salendo così in vetta al massimo campionato inglese ...