Arrestato 41enne per possesso e fabbricazione di documenti falsi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara hannoun cittadino italiano di 41 anni poiché gravemente indiziato del reato dididi identificazionee lo hanno denunciato in stato di libertà per tentata truffa. I poliziotti si sono immediatamente attivati dopo aver ricevuto la denuncia di una donna che era stata contattata da un uomo, dopo aver messo in vendita la propria autovettura su alcuni siti specializzati in compra-vendita di auto. I due si erano accordati per una cifra di 8.000 euro e, a garanzia della buona riuscita della compravendita, la donna aveva chiesto in foto la copia di un documento d’identità e dell’assegno circolare. Tramite la propria banca, però, ha scoperto che l’assegno era stato emesso nel 2015 e già ...