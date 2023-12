Argentina | decretata l' emergenza sanitaria per l' epidemia di dengue

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Contagi registrati tutti l'anno In, per la prima volta, sono state segnalate infezioni didurante tutto l'anno, senza interruzioni durante i mesi più freddi. Una delle cause è legata ...

In, per la prima volta, sono state segnalate infezioni di dengue durante tutto l'anno, senza interruzioni durante i mesi più freddi. L'Argentina ha registrato 135.676 contagi da dengue e 68 morti causati dall'infezione nel corso del 2023. A causa dell'epidemia il ministero della Salute ha decretato l'emergenza sanitaria.