Arezzo | nasce agnellino durante l’inaugurazione del presepe vivente a Gricignano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una grande emozione ieri, 26 dicembre 2023, a, nel comune di Sansepolcro in provincia di, per la nascita di unpropriol'inaugurazione delL'articolo proviene da Firenze Post.

Le frequenze di m2o nel 2024 coprono tutto il territorio italiano. Radio M2Oil 2002 sulle ceneri di Italia Radio, che fino al 1994 era stata di proprietà del PCI - PDS. ...M2O Toscana95.3 ......la volontà di tutelare valori, ecosostenibilità ed eccellenza, in sintonia con la filosofia ... Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio diSiena, il Comune di Siena, Regione ...(ANSA) - SANSEPOLCRO (AREZZO), 27 DIC - Emozione a Gricignano, nel comune di Sansepolcro (Arezzo), per la nascita di un agnellino proprio mentre veniva tenuta l'inaugurazione di un presepe vivente. Un ...Una grande emozione ieri, 26 dicembre 2023, a Gricignano, nel comune di Sansepolcro in provincia di Arezzo, per la nascita di un agnellino proprio durante l'inaugurazione del presepe vivente ...