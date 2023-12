Arabia Saudita ancora sotto accusa ‘contro’ il Celta | offerta per Iago Aspas

Sirene arabe non solo per i calciatori sul mercato, ma anche per i dirigenti . La Saudi Pro League ha messo nel mirino due dirigenti della Roma :... (calciomercato)

Matteo Politano ha voglia di rinnovare il suo contratto con il Napoli ma il club al momento non ha più parlato con il suo agente Matteo Politano ha voglia di rinnovare il suo contratto con il Napoli ...Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura bis di Alexis Sanchez con la maglia dell' Inter . Già, il 35enne cileno è finito nel mirino dell'e, visto il rendimento deludente fino a questo punto della stagione, i nerazzurri non sarebbe contrari alla sua partenza. Soprattutto se riuscissero a rimpiazzarlo con una punta low ...Oggi, mercoledì 27 dicembre, alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita), una sfida molto speciale. Il n.1 e il n.2 del mondo del tennis a confronto in un'esibizione. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz ...Gli arabi, per portarlo nella Saudi League, sarebbero disposti a pagarlo il doppio rispetto a quanto percepito in Italia. In più, avrebbe anche la possibilità di scegliere due strade: continuare ad ...