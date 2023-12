Apprendistato arriva nella Pubblica amministrazione | Zangrillo | “Un ponte tra Università e nostri uffici”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro per la, Paolo, ha dato il via libera all’Pa. Di fatto, l’esponente ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per l’assunzione di giovani laureati. Le parole di“Un ulteriore strumento per rafforzare i– commenta il ministro– dotando L'articolo proviene da Il Difforme.

Il ministro per la Pubblica amministrazione , Paolo Zangrillo , ha dato il via libera all’ Apprendistato nella Pa. Di fatto, l’esponente ha firmato il ... (ildifforme)

... requisiti e come inviare la domanda Firmato decreto per l'nella pubblica amministrazione: via libera Una nuova opportunità di lavoro, che parte dall'al contratto ...Ci saranno però dei limiti: l'potrà arrivare fino al 10% delle capacità assunzionali della Pa e al 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto avrà ...Il porto di Singapore ha raggiunto un nuovo record nel traffico di navi in arrivo, con una cifra impressionante di 3 miliardi di tonnellate lorde annuali nel 2023. (ANSA) ...Quando per gli altri apparecchi domestici arriveranno le nuove etichette energetiche sarà naturale estendere la misura anche ad essi”. Un risparmio fino a 200 euro Nel dettaglio della proposta di ...