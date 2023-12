Apple | «Restituiremo al mercato Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 il prima possibile»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È come se l’ossigeno si fosse rarefatto. Non è solo una similitudine collegata al problema di violazione del brevetto (che, per quanto riguarda, riguarda proprio la funzionalità della misurazione dell’ossigenazione su9 e2), ma è anche quello che – al momento – potrebbe incidere sui bilanci e sulla crescita dell’azienda di Cupertino per il futuro. Il ban sulstatunitense dei due ultimi modelli di, infatti, avrà delle ricadute sul bilancio dell’azienda di Tim Cook se non si ...