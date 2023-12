Appassionato di metal detector ritrova un oggetto che vale più dell’oro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Con un neologismo abbastanza orrendo, li chiamanoisti: sono quei signori (perché per lo più si tratta di uomini) che se ne vanno in giro cercandoli più o meno preziosi con l’ausilio di un. La storia che apprendiamo da Science Alert ci lascia sbalorditi di come volte, in maniera del tutto involontaria possano avvenire le scoperte più assurde. Questa è la piccola/grande storia di uno di loro riportata dal portale scientifico Science Alert, si tratta dell’australiano David Hole, il quale nel 2015 col suostava esplorando il Maryborough Regional Park, nello Stato del Queensland, quando fece una scoperta alquanto singolare. Si trattava di una pietra di colore rossastro piuttosto massiccia e che giaceva sopra uno strato ...

... prog, jazz, classica, hip hop Ho suonato in un po' di band finché non mi sonoal ... Adoro scrivere jazz, classica,. Sì, anche pop. Visto il mio background volevo scrivere per tutti ...... sono invece l'anima della band alternativeMutazione . A settembre è uscito il loro omonimo ... Gli scatti del fotografo,d'arte e di musica, tra i fondatori del collettivo ShotALive,...Non perdere questa occasione su Metal Gear Solid Master Collection per Nintendo Switch, questa offerta non durerà ancora a lungo. Se sei un appassionato di giochi d’azione stealth, non puoi perderti l ...