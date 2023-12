Antonella Clerici svela la verità sulla torta presa in faccia | “Cosa successe davvero”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non solo la rivolta dell’orchestra a Sanremo e ‘la borra’, tra i momenti più iconici dic’è sicuramente anche lache si è beccata inmolti anni fa in diretta tv. All’inizio di una puntata del reality Il Ristorante (andato in onda tra il 2004 e il 2005), la moglie di Edoardo Vianello si avvicinò velocemente alla conduttrice, per poi lanciarle inun dolce. A distanza di molto tempo,su tikTok hato se quello era un siparietto studiato ad arte o se invece si è trattatodi un’imboscata.in. “La storia della ...

