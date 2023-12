Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 27 Dicembre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 27Gregorio propone a Pia di cercare una casa in cui vivere insieme, ma lei preferisce rimanere allafino alla nascita del bambino. Cruz e Lorenzo, all’insaputa di Alonso, cercano di ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

La Promessa , anticipazioni di mercoledì 27 dicembre 2023: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano ... (comingsoon)

La Promessa (La Baronessa e Alonso) Causa vacanze del daytime ufficiale, La Promessa si allarga. Dopo settimane di messa in onda con episodi ... (davidemaggio)

La: Manuel furioso per il trattamento riservato a Jana Le condizioni tragiche in cui è tornata Jana hanno fatto infuriare Manuel . Il Lujan rifiuterà di partire a Siviglia con ...... puntata di oggi 26 Dicembre 26 DicembreTVTerra Amara, la puntata di oggi 26 Dicembre 26 DicembreTVLa: la puntata di oggi, 26 ...La Promessa Anticipazioni spagnole Riassunto e Trama degli episodi della soap opera Canale 5 puntate telenovela ...La Promessa torna in onda il 27 Dicembre 2023 con puntate XL che andranno avanti fino alla fine delle festività. Ecco tutti i dettagli.