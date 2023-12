Anticipazioni ‘La Promessa’ | colpi di scena e gelosie dal 2 al 5 Gennaio 2024

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La popolare soap spagnola, ‘La Promessa‘, continua a tenere gli spettatori sull’orlo delle loro poltrone con un turbinio di emozioni, conflitti e svolte narrative dal 1° al 5. Trasmessa sul Canale 5 di Mediaset, la serie porta gli spettatori in un viaggio incalzante tra le sfide di famiglia, tensioni romantiche, complotti, e relazioni complesse dei personaggi. Gli spettatori possono seguirla anche in streaming su Mediaset Infinity, offrendo un’opzione agile per chi non può sintonizzarsi in diretta.de ‘La, episodi dal 2 al 5Lede ‘Ladal 1° al 5, presentano una settimana ricca didi. ...