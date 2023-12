“Anno difficile | non riesco a cantare” | Tiziano Ferro si racconta ai fan su Instagram

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Ciao a tutti ragazzi. Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è unun po’ particolare e ultimamente nonveramente a, nona scrivere, nona fare musica”. Ha esordito così, su, che il 25 dicembre 2023 ha registrato un videomessaggio per i fan nel quale hato ilperiodo che sta passando. “Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato”, ha detto il cantante di Latina, oggi 43 anni. “Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare”. Durante il 2023, ...

Il messaggio del cantante: "Non riesco a scrivere, non riesco a fare musica: devo rispettare il mio corpo" "Non riesco a cantare , non riesco a fare ... (sbircialanotizia)

'Dalla distruzione arriva sempre una rinascita' Il video è una confessione a cuore aperto, in cui il cantante di Latina ammette che non è stato un ... (247.libero)

(Adnkronos) – “Non riesco a cantare , non riesco a fare musica”. E’ un Natale particolare per Tiziano Ferro . Il cantante chiude un 2023 che lo ha ... ()

Pubblicato il 25 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Non riesco a cantare , non riesco a fare musica". E' un Natale particolare per Tiziano Ferro . Il ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Non riesco a cantare , non riesco a fare musica”. E’ un Natale particolare per Tiziano Ferro . Il cantante chiude un 2023 che lo ha ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – “Non riesco a cantare , non riesco a fare musica”. E’ un Natale particolare per Tiziano Ferro . Il cantante chiude un 2023 che lo ha ... ()

Un blocco dovuto ad un periodo emotivamente moltoe complicato, come ha precisato: ' È stato unspeciale, molto, ma non mi permetto di lamentarmi '. Ha poi aggiunto: ' Non ...Frutto di uncompromesso, l'accordo rimane prigioniero di una contraddizione di fondo che ... Aldilà del banale calcolo elettorale di rimandare di qualchele restrizioni sul bilancio, la ...Segno per segno, ecco come comincerà il nuovo anno per lo zodiaco. A metterlo nero su bianco è Luca Nicolaj Ariete Ti prepari al Capodanno con Venere che dal 29 ...Riceviamo e pubblichiamo integralmente la relazione di fine anno del segretario generale Ugl Tonino Galioto: ...