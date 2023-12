Anno da record per l’industria bellica tedesca Esportazioni a quasi 12 miliardi | in aumento del 40% sul 2022

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel 2023 la Germania ha autorizzatodi armi come mai prima. L’ incasso è stato di circa 11,7di euro. Ilprecedente era stato registrato nel 2021 con 9,3. L’rispetto ad allora è del 25%, mentre nel confronto sulè addirittura del 40%. I dati emergono da una risposta del Ministero dell’Economia ad un’interrogazione della deputata Sevim Dagdelen della formazione Bündnis Sahra Wagenknech, ripresa dall’agenzia Dpa. Nel 2023 la Germania ha esportato armi da guerra per 6,1ed altri articoli bellici per 5,57. Oltre un terzo, pari a 4,1circa, è andato all’Ucraina; per la maggioranza però le autorizzazioni sono state in favore di Paesi Ue e Nato, o considerati affini ...

(Adnkronos) – Dopo un anno record , tornano a salire i casi di Dengue in Argentina . Tanto che il ministero della Salute ha emesso in questi giorni ... (giornaledellumbria)

