Andria | accusa | orecchio staccato con un morso nella lite per il parcheggio | un arresto Polizia

È stato sottoposto a fermo con l'di tentato omicidio il 25enne di Canosa di Puglia, nel nord Barese, che la scorsa notte ... L'84enne, soccorsa e condotta in ospedale adalle 4 del mattino ...L'aggressore è stato immediatamente arrestato e detenuto in carcere con l'di lesioni ... sanità, lotta alla violenza di genere e sostegno sociale Cronaca, maltrattamenti in famiglia: ...Una disputa per un parcheggio ad Andria ha avuto esiti estremamente violenti quando un uomo di 59 anni ha staccato a morsi l’orecchio del suo contendente. L’incidente, avvenuto di pomeriggio nei ...La Procura di Roma contesta nuove accuse alla Juventus. Nelle scorse settimane è stato aperto un nuovo fascicolo con al centro gli ex vertici della società bianconera. Un’indagine totalmente nuova ed ...