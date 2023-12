Andrea Delogu | «In analisi da 10 anni A San Patrignano eravamo una grande famiglia»

, in un'intervista a La Stampa, ha sottolineato la necessità di insegnare l'empatia ai giovani, sia a scuola che in famiglia. La conduttrice riflette sulla tragica realtà dei femminicidi ,..., San Patrignano 'Per me sarà sempre casa. Sono cresciuta libera in un mondo chiuso' L'infanzia felice a San Patrignano, l'amore e il profondo orgoglio per i genitori, la carriera e il ...Andrea Delogu è abbastanza soddisfatta di se stessa. Mai esagerare. Ma «“40 e sto” è stato un successo e, più in generale, sento di aver maturato una ...Andrea Delogu è abbastanza soddisfatta di se stessa. Mai esagerare. Ma «“40 e sto” è stato un successo e, più in generale, sento di aver maturato una ...