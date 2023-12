Anas | Per incidente traffico bloccato lungo statale 699 ‘Abbazia Di Fossanova’

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) A causa di unstradale,la699 “dell’Abbazia di Fossanova”, all’altezza del km 9 in provincia di Latina. Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti 2 veicoli e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Così in una nota l’. (Com/Red/ Dire)