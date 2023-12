ANAS cerca capo cantonieri in tutta Italia e offre 34 mila euro all’anno | ecco l’opportunità da non farsi sfuggire

Leggi su informazioneoggi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)S.p.A. concessionario della rete stradale e autostradale di, stando nuovi collaboratori con la funzione di. Le opportunità di lavoro sono disponibili in diverse Regioni e l’aziendacontratti a tempo indeterminato a chi supererà le selezioni, inoltre lo stipendio annuo lordo supera i 34e sono previsti anche fringe benefit per i dipendenti.apprendisti e– InformazioneOggi.itLe offerte e gli annunci saranno validi fino al 26 gennaio 2024, ma a seconda dei ruoli richiesti alcuni terminano il 12 gennaio 2024.dunque come candidarsi, e quali sono i requisiti ...