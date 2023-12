Amber | il prototipo elettrico sviluppato dal Politecnico di Mosca Con l’aiuto dei cinesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), dalla Russia con la scossa, ma senza troppo amore. Il nome è quello deldi un veicolodai ricercatori deluniversitario diricorrendo anche all’esperienza maturata dal costruttore locale Avtotor, che fino a prima dell’avvio del conflitto con l’Ucraina assemblava macchine per case automobilistiche americane (Ford e General Motors), coreane (Hyundai e Kia) e europee (Bmw), oltre che per la cinese Chery. È proprio presso lo stabilimento di Kalinigrad della Avtotor che dovrebbe andare in produzione la versione di serie dell’elettrica russa, la cui commercializzazione è prevista per il 2025. Esteticamente non entusiasmante (un eufemismo), il modello di prova del quale circolano le immagini ha suscitato una forte ilarità in rete. Per le ...