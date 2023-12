Ama | Nelle festività oltre 5mila operatori

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti in città stanno procedendo senza sosta in tutti i quadranti (nord, sud, est, ovest e centro) e la situazione è costantemente monitorata. In una contingenza resa potenzialmente complessa dall’incendio che ha interessato alla Vigilia di Natale l’impianto Tmb di Malagrotta, Ama si è immediatamente messa in moto, in coordinamento con Roma Capitale, per individuare sbocchi alternativi per i rifiuti indifferenziati trattati presso la struttura (circa il 20% della produzione totale cittadina) e non si prevedono ripercussioni sulle attività di raccolta che si stanno svolgendo con regolarità. Così in un comunicato l’Ama.giornate del 24, 25 e 26 dicembre Ama ha messo in campo complessivamenteaddetti per garantire tutti i servizi di igiene urbana e sono state raccolte quasi 5.500 tonnellate di rifiuti. ...