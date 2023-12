Almanacco del 27 dicembre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Come depurare l’organismo velocemente Nella letteratura, la similitudine tra l’uomo e le foglie è diventata una dei topoi più utilizzati per esprimere la fugacità e soprattutto la caducità della vita umana. Scrittori e poeti, nel corso del tempo, hanno personalizzato e adattato … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

La leggenda di Santo Stefano Una leggenda legata alla Natività, racconta che la notte di Natale, dinanzi alla capanna in cui venne al mondo Gesù, ... (fremondoweb)

Il 27 dicembre è il 361º giornocalendario gregoriano. Mancano 4 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: San Giovanni (Apostolo ed Evangelista) protettore di librai, ...A Foula, trenta abitanti incastonati in un villaggio abbracciato dal MareNord, è ancora in ... le festività religiose rimasero ancorate al vecchio. Si scelse di non sconvolgere le ...Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Federico II di Svevia (1194) Mao Tse-tung (1893) Lars Ulrich (1963) Renato Guttuso (1911): Heinrich ...Edwige Fenech- Icona sexy del cinema anni Settanta, è considerata una delle attrici più affascinanti del panorama italiano (24 dicembre 1948) Claudia Corsini - Nata a Roma, è un'ex pentatleta. Nel ...