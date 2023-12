Allenatrice di volley morta a Ravenna | stop ai funerali | marito indagato

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si sarebbero dovuti celebrare oggi idi Paola Bolognesi, la 61ennedila notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo, ma la Procura dili ha bloccati per consentire l’autopsia sul corpo della donna. Da una prima ispezione cadaverica non era stato infatti possibile risalire alle cause del decesso e sarà necessario un esame più approfondito., come atto dovuto, il. L'articolo proviene da Italia Sera.

