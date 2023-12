Allagamento all' Ospedale San Camillo di Roma | evacuati i pazienti

L'amichevole tra le due nazionali non si disputerà nello stadio Re Baldovino (ex Heysel) a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno ... (itasportpress)

Bergamo. È stato assegnato nelle scorse ore il c anti ere per la grande Vasca di laminazione di largo Barozzi : ad aggiudicarsi la gara pubblica è ... (bergamonews)

Vacanze di Natale anticipate per 350 alunni del plesso Cilea di Caivano per un Guasto ai termosifoni con l’acqua che ha alla gato diverse ... (ildenaro)

'interno degli spazi associativi sono presenti una scuola di musica, per tutti generi e vengono ... Purtroppo però, visto questole attività rischiano di subire uno stop e non si sa ...E ha inferto notevolissimi danni'ambiente " un vero ecocidio " tra la moria di delfini nel Mar Nero e l'causato dal bombardamento della diga di Kakhovka, fatta saltare in aria dai ...Non si placano le polemiche attorno alla terza alluvione subita da Riolo Terme fra il 2 e il 3 novembre. L’opposizione presenterà in consiglio comunale una mozione per chiedere le dimissioni dell’asse ...Tra le innovazioni diventate realtà a Copenaghen c'è la Klimaflisen o "piastrella climatica", una pavimentazione stradale anti allagamento.