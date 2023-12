Allagamenti nei Paesi Bassi dopo le forti piogge | le immagini da un parco nel comune di Hardenberg – Video

... ma come un modo per mutualizzare la climatizzazionequartieri d'affari."Raffreddare significa ... Per Nanni i due grandi filoni di adattamento delle città italiane sonoe ondate di caldo;......controllare saldamente la M4 o iniziare a controllare veramente i frequentiIl ... in caso di chiusura dell'immissione in Lambro a causa di una eventuale sincronia dei picchi pienadue ...C'è una parte della città di Andria che spera che non piova. Purtroppo un paradosso, considerata la mancanza d'acqua che affligge il nostro territorio, a fronte di un caldo anomalo che ha contrassegna ..."Il progetto di Metropolitana Milanese prevedeva una piccola galleria che avrebbe collegato il Seveso al Lambro..." ...