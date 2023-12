Alfonso Signorini si espone su Massimiliano Varrese | la risposta inaspettata

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Durante l’estate, tutti i principali portali di gossip non avevano fatto altro che riportare le linee guida volute da Pier Silvio Berlusconi. Secondo i piani originali,avrebbe dovuto dare vita a un’edizione sobria, priva di trash e di furiose litigate. Le cose, però, soprattutto nelle ultime settimane, stanno prendendo una piega completamente diversa.è stato sgridato duramente e sembra che Giuseppe Garibaldi abbia dato un punto alla parete per via della rabbia. Il conduttore, finito al centro delle polemiche, ha deciso di rispondere alla lettera di una fan indignata. La donna, in particolare, ha espresso il suo malcontento nei confronti del trattamento ricevuto da Beatrice Luzzi. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello ...