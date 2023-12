Al Ittihad-Al Nassr 2-5 | Cristiano Ronaldo batte Karim Benzema

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sul campo finisce 5-2 per la squadra di, ma a guardare i numeri personali di CR7 e, il portoghese2-0 l’ex compagno di squadra al Real Madrid, grazie a due calci di rigore. La 18^ giornata di Saudi Pro League ha riservato infatti lo scontro tra quelli che probabilmente sono i due rappresentanti di spicco del campionato saudita, nonché capitani delle rispettive squadre, Al-e Al-. E che si sono ritrovati – per la prima volta da avversari con i club- dopo gli anni trascorsi insieme con la camiseta blanca. Con questa vittoria, l’Al-ditorna a -7 dalla capolista Al-Hilal (la squadra di Milinkovic-Savic e Neymar, attualmente infortunato), mentre l’Al-resta sesto, addirittura ...

Sul campo finisce 5 - 2 per la squadra di Cristiano Ronaldo, ma a guardare i numeri personali di CR7 e Benzema, il portoghese batte 2 - 0 l'ex compagno di squadra al Real Madrid, grazie a due calci di ...L'attaccante dell' Al, infatti, è il capocannoniere del campionato saudita con 18 reti realizzate in 17 partite. Proprio il calcio di rigore trasformato contro l'Aldell'ex compagno ...L’Al-Nassr batte 5-2 l’Al-Ittihad, doppietta per Cristiano Ronaldo Spettacolo di gol nel recupero della Saudi Pro League, dove l’Al Nassr di… Leggi ...Cristiano Ronaldo batte 2-0 Benzema con due rigori e porta l'Al-Nassr a -7 dalla capolista Al-Hilal. Con 53 gol in quest'anno solare, CR7 è il miglior marcatore al mondo.