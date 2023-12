AIC contro la proroga al Decreto Crescita | 'Dati allarmanti sui giovani italiani Vogliamo parità di trattamento'

Tre persone arrestate in Germania , tre in Danimarca e una in Olanda. È il bilancio di una vasta operazione antiterrorismo in Europa. L'operazione ... (ilmessaggero)

Il presidente dell'Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha inviato una lettera al ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, e al ministro dello sport, Andrea Abodi, per ribadire il no dell'alla proroga del decreto legge Crescita, abrogato dall'1 gennaio. Lo ha appreso l'Ansa. L'associazione italiana calciatori dunque ha reiterato la propria posizione in contrasto con la volontà di ...Il rappresentante italiano dell', Calcagno, eletto nella maggioranza politica di Gravina in ... tifoso dichiarato dell'Inter, che in pubblico non si è mai pronunciato in modo drasticola ...L'AIC prende posizione e si schiera contro la proroga del Decreto Crescita. In merito il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno ha infatti inviato ...Il laterale del Torino Mergim Vovoda ha parlato a Torino Channel: "Le cento presenze con il Torino mi hanno portato una grande emozione, è stato un orgoglio sia per me che per la ...