Aggressione in autogrill sull’A1 | incappucciato accoltella una donna alla gamba | caccia all’uomo

La sosta all'e l'La donna era partita in macchina in mattinata assieme alle due figlie. Le tre donne hanno deciso di fare una sosta all'verso le 14: la 58enne, però, ...Lei è però rimasta in auto mentre le giovani sono scese per andare all'. Ed è proprio in quei minuti che è avvenuta l', tanto che le due non hanno visto nulla. All'auto si è ...Firenze, donna accoltellata da uomo incappucciato in autostrada: caccia all'ex marito. Non sarebbe riuscita a riconoscere l'uomo ...La donna è stata accoltellata alla coscia da un uomo incappucciato. Un gesto fulmineo avvenuto in un’area di servizio ...