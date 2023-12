Aggressione alle spalle e colpo alla testa | la furia dello straniero sulla 16enne

Un ragazzo di 20 anni di Verrès , in Valle d’Aosta, è stato arrestato dai carabinieri per aver cercato di uccidere, secondo gli inquirenti, un uomo ... (ilfattoquotidiano)

Da quanto si apprende, intorno16.30 è giunta nel presidio un'ambulanza che trasportava un ...posto è poi intervenuta la polizia che ha proceduto ad identificare i responsabili dell', i ...Attorno14:15 si è fermata all'area di servizio. Lei è rimasta in auto mentre le giovani sono scese per andare all'autogrill. In questi pochi minuti è avvenuta l'. All'auto si è ...La minore stava passeggiando nel centro di Latina quando l'aggressore straniero l'ha presa alle spalle nel tentativo di stuprarla. Fermato dalla polizia ...ANDRIA - Un violento episodio ha scosso la tranquillità di Andria, in piazza Catuma, dove un uomo di 59 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver staccato a morsi l'orecchio di un automobilista d ...