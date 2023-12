Aggressione a partita finita | si scatena la rissa

South Alabama - Eastern Michigan ha avuto una coda violenta. Afinita si scatena una rissa che coinvolge diversi giocatori e membri dei rispettivi staff dopo l'a un giocatore di South Alabama, che ha chiuso l'incontro vincendo di ...Il tutto accompagnato dalla spaventosain occasione della sentitacon l'Olympique Marsiglia. Una parentesi sicuramente negativa per l'ex campione del Mondo, ma non ancora chiusa ...Dall'inizio del 2023 le forze dell'ordine sono intervenute in 50 occasioni presso il Cardarelli per gestire situazioni di aggressione a danno degli operatori. (ANSA) ...