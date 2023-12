Agenzia Ice al Ces di Las Vegas con 50 start-up

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La prossima edizione del CES di Lasnel 2024, uno dei più grandi eventi nel campo della tecnologia, ospiterà un padiglione organizzato dall’Ice, l’per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con 50up innovative italiane. Il claim “Italy, where else?” caratterizza la missione italiana per questo CES, intenzionata a presentare un Paese che, radicato nella sua storia, guarda al futuro e aspira a influenzare il mondo attraverso le sue innovazioni culturali e tecnologiche. Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, ha sottolineato il ruolo strategico dell’innovazione tecnologica per la crescita e la competitività delle imprese italiane. Ha evidenziato l’impegno continuo dell’nel promuovere e valorizzare l’innovazione italiana nei mercati ...

La prossima edizione del CES di Las Vegas nel 2024, uno dei più grandi eventi nel campo della tecnologia, ospiterà un padiglione organizzato dall'Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con 50 startup innovative italiane. Il claim 'Italy, where else' caratterizza la missione italiana per la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, in programma dal 9 al 12 gennaio, vedrà 50 startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall'Ice per la promozione. Agenzia ICE, Zoppas: "L'innovazione tecnologica rappresenta una leva strategica per la crescita e la competitività delle nostre imprese"