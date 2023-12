Agenti delle tasse arrestati a Nola mentre intascavano una bustarella

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Due funzionari dell’Agenziaentrate, dipendenti dell’ufficio riscossione di Napoli, sono statiin flagranza del reato di induzione indebita a dare o promettere un’utilità. L’operazione, coordinata dalla procura di, è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due pubblici ufficiali, “abusando della loro qualità e della relativa posizione di supremazia”, avrebbero indotto il titolare di una società di abbigliamento in liquidazione, con sede nel Cis di, a consegnare a entrambi la somma di 2mila euro come acconto dei 6mila richiesti per evitare all’imprenditore un danno economico ulteriore, tramite il pignoramento anche al sequestro degli scaffali dell’azienda della vittima. L’indagine ha consentito di intervenire subito dopo il ...