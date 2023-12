AEW Dynamite 27 12 23 Anteprima

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) TBS trasmetterà oggi, 27 dicembre, l’episodio numero 221 di AEW, in diretta dall’Addition Financial Arena di Orlando, Florida. Di seguito, vi presentiamo i match annunciati Finale della AEW Continental Classic Gold League:Swerve Strickland vs. Jay White vs Jon Moxley Finale della AEW Continental Classic Blue League:Bryan Danielson vs. Eddie Kingston ROH World Tag Team ChampionshipMJF e Samoa Joe (c) vs. esbirri di The Devil Segmenti: Renee Paquetee intervisterà Mariah May L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

AEW Dynamite (December 27, 2023) Venue: Addition Financial Arena City: Orlando, FL Time: 8 pm ET Channel: TBS (US), AEW Plus (International) Continental Classic Blue League Finals: Bryan Danielson vs.