Adrian Mutu | dramma e sconcerto | esonerato al funerale di sua madre

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)ha trascorso un Natale particolarmente difficile a causa di un grave lutto: la perdita di sua. L'ex attaccante rumeno, noto per aver vestito le maglie di squadre come Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena, ha vissuto questo momento difficile proprio mentre era tornato in patria. Tuttavia, il suo periodo di lutto si è complicato ulteriormente poiché, durante il ritorno in Romania, è statodalla sua posizione di allenatore al Neftci Baku, squadra azera che ha guidato dallo scorso estate. La notizia della separazione è stata comunicata ufficialmente dal Neftci tramite un comunicato insolito, nel quale, oltre a annunciare l'esonero di, la società ha esteso le condoglianze per la perdita della: "Oggi è stato risolto di comune accordo il ...

Secondo esonero in carriera per l'ex attaccante di Inter, Juventus e Fiorentina, che allenava in Azerbaijan dallo scorso luglio (itasportpress)

Il Neftci Baku ha annunciato la separazione dal tecnico mentre questi si trovava in Romania, per il funerale della madre. Una scelta che ha fatto ... (ilgiornale)

L'ex giocatore viola allenava la squadra di Baku dal luglio scorso ROMA - esonera to il giorno della vigilia di Natale, mentre era in Romania per il ... (247.libero)

L'ex giocatore viola allenava la squadra di Baku dal luglio scorso ROMA - esonera to il giorno della vigilia di Natale, mentre era in Romania per il ... (ilgiornaleditalia)

Vedersi esonerati a metà della stagione, o ancora prima, non è mai una sorpresa piacevole per un allenatore. Può capitare, però: è successo anche ... (open.online)

Adrian Mutu , ex attaccante della Fiorentina , è stato sonerato come dalla squadra azera del Neftchi Baku , il giorno della vigilia di Natale, mentre ... ()

Incredibile in Azerbagian. Il 44enne, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Fiorentina, Parma e Inter, è stato esonerato dall'incarico di allenatore del Neftci Baku dopo aver battuto 2 - 0 il Kapaz, e con la squadra ...Ma la disavventura capitata proprio alla vigilia di Natale adha davvero dell'incredibile. L'ex attaccante rumeno di Juve, Inter, Parma, Verona e Fiorentina è stato infatti sollevato dall'...Con una nota stampa diffusa la sera del 24 dicembre il club azero del Neftchi Baku ha sollevato dall'incarico l'ex attaccante Adrian Mutu che era in Romania per l'ultimo saluto alla mamma ...Incredibile in Azerbagian. Adrian Mutu, 44 anni, ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Fiorentina, Parma e Inter, è stato esonerato dall’incarico di allenatore del Neftci Baku dopo aver battuto ...