Addio | maschio bianco e occidentale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L’Occidente turbo-progressista è da tempo alle prese con una guerra dei sessi senza esclusione di colpi, tesa a rovesciare l’ordine naturale precostituito e stravolgerne gli assetti riorientandoli verso i canoni della correttezza politica e dell’equità di genere. In questa fase di epocali mutamenti e di totale sovvertimento della realtà, l’uomo () tende sempre più ad arretrare per cedere il passo all’inarrestabile avanzata del femminismo dominante. Quel che ne consegue è un innaturale capovolgimento dei ruoli, con ilsempre più timido e impaurito dinanzi all’ostilità di un genere femminile artificiosamente orientato verso l’acritica adozione dei precetti preconfezionati tipici del femminismo arcobaleno. Ciò che deriva è una donna sempre sempre più femminista ma sempre meno femminile, inconsapevolmente mossa da una sfrenata esigenza di ...

Forse per rassicurarci, il buon Omar ha tenuto a dirci che il suo non è unalla musica, né ... Mia moglie ci tiene a dire che mi ama come, ma proprio perché alla base di quelc'è ...... 'L'ultima volta che siamo stati bambini' di Claudio Bisio; 'Volevo un figlio' di Neri ... 'I peggiori giorni' di Massimiliano Bruno; 'Scordato' di Rocco Papaleo, 'al nubilato 2' di ...Addio al privato, dal 2025 la Fiera di Grottaferrata sarà a gestione pubblica, già nominato il nuovo gruppo di lavoro di cui fanno parte: Veronica Pavani, delegata alla Fiera, Anna Maria Massa (cittad ...VENEZIA Si svolgeranno venerdì prossimo, 29 dicembre, a Castelfranco Veneto (Treviso), i funerali di Vanessa Ballan, la donna di 26 anni uccisa in casa a Riese Pio X. Le esequie sono… Leggi ...