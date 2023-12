Addio a Lee Sun-kyun | morto l’attore coreano del film premio Oscar Parasite

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il cinema piange la morte di Lee Sun-, diventato celebre per aver preso parte al2020. La polizia ritiene chesi sia suicidato. Gli agenti, infatti, secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, lo stavano cercando da quando sua moglie, Jeon Hye-jin, anche lei attrice, aveva dato l’allarme in seguito al ritrovamento di un biglietto in cui comunicava l’intenzione di togliersi la vita. Lee Sun-aveva 48 anni, lascia la moglie e due figli.Il corpo di Lee Sun-è stato ritrovato all’interno di un’auto parcheggiata nel centro di Seul.L’uomo era indagato perché sospettato di fare uso di cannabis, reato su cui la Corea del Sud è molto severa. Per combattere il traffico di droga, nel 2023 sono state inasprite le pene ...