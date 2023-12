Addio a Jacques Delors | morto a 98 anni l’ex presidente della Commissione Ue tra i padri fondatori dell’euro

Bruxelles - Ancor oggi l'unico ad aver svolto tre mandati come presidente della Commissione europea. Tra i padri dell'euro, ...Lo ha scritto su X Enrico Letta , presidente dell'IstitutoDelors, il think tank europeo fondato dall'ex presidente della Commissione Ue. Immediata anche la manifestazione di cordoglio dall'...È morto all'età di 98 anni l'ex presidente della Commissione europea Jacques Delors, politico ed economista francese. Lo rende noto la figlia Martine Aubry alla Afp. "È morto stamattina nella sua casa ...Mondo 70 anni di pace in Europa: la storia dell’UE. STORIA Con il trattato di Maastricht, entrato in vigore il primo novembre 1993, viene ufficialmente istituita l’Unione europea… Leggi ...