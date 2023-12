(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È morto all’età di 98il politico ed economista francese, ex. Lo ha comunicato la figlia, Martine Aubry, all’Agence France-Presse. «È morto stamattina (27 dicembre, ndr) nella sua casa di Parigi, nel sonno», ha aggiunto la sindaca di Lille. Cattolico, socialista e figura di spiccosinistra francese,fu ministro dell’Economia sotto la presidenza Mitterrand dal 1981 al 1984. Ma rifiutò di candidarsi alla presidenza nel 1995 nonostante fosse il vantaggio nei sondaggi, una decisione che in seguito attribuì a «un desiderio di indipendenza troppo grande». Il politico guidò latra il 1985 e il 1995. ...

