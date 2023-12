Addio a Jacques Delors | è morto a 98 anni uno dei padri politici dell’Unione europea Fu presidente della Commissione tra 1985 e 1995

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Èa 98, uno dei. È statoUe tra ile ile ministro dell’Economia francese tra il 1981 e il 1984. L’annuncio è arrivato alla Afp dalla figlia Martine Aubry. “Èstamattina nella sua casa di Parigi, nel sonno”, ha detto la sindaca socialista di Lille. Favorito nei sondaggi,spense le speranzesinistra rifiutandosi di candidarsi alle elezioni presidenziali del, una rinuncia trasmessa in diretta televisiva davanti a 13 milioni di telespettatori. “L’Europa ...

Favorito nei sondaggi,Delors spense le speranze della sinistra rifiutandosi di candidarsi alle elezioni presidenziali del 1995 , una rinuncia trasmessa in diretta televisiva davanti a 13 ...Nel 1970 organizzò un incontro ecumenico giovanile a Cerreta (Arezzo) e nel 1972 a Saintd'Ayas (Aosta). La passione per l'ecumenismo lo ha portato a studiare la storia delle divisioni ...E' morto all'età di 98 anni Jacques Delors, l'ex presidente della Commissione Europea tra il 1985 e il 1995 ed ex ministro dell'Economia francese tra il 1981 e il 1984. Lo riferiscono i media francesi ...È morto a 98 anni Jacques Delors, uno dei padri politici dell’Unione europea. È stato presidente della Commissione Ue tra il 1985 e il 1995 e ministro dell’Economia francese tra il 1981 e il 1984. L’a ...