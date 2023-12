AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – Lions e Dolphins ai playoffs Crisi Chiefs | 49ers ko contro i Ravens

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Mancano solo 3 settimane al termine di questa stagione regolare che ha espresso contenuti tecnici modesti ma, probabilmente per la stessa ragione, può essere considerata una delle più combattute ed incerte degli ultimi anni. Se escludiamo le 4 squadre già matematicamente qualificate e le 6 certe dell’esclusione, abbiamo ancora 22 team che possono sperare in uno dei restanti 10 posti utili per la post-season. Di questi 22 solo 6 hanno le speranze ridotte al lumicino mentre sono in 16 ad avere concrete chance di partecipazioni ai playoff. In siffatto contesto viene spontaneo immaginare che assisteremo a 180 minuti di rara intensità e il nostro augurio è che, almeno per questi ultimi 12 quarti, sia accompagnata da una buona dose di spettacolo. I Rams corrono spediti verso i playoff Doveva essere una stagione di transizione ed invece conquistando la 5 vittoria nelle ultime 6 gare i Los ...