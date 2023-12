Accusa | spedizione punitiva con una pistola a Bisceglie tre anni e mezzo fa | Monopoli | tre arresti Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Compagnia dihanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale – Sezione del Riesame di Bari a seguito di appello della Procura della Repubblica – DDA, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di tre indagati ritenuti tutti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, accertati il 3 giugno 2020, in. Secondo l’impostazionetoria accolta dal Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari di Bari (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo e svolte dalla ...