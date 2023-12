Accordo Tim-Dazn | 50 milioni l’anno per avere la Serie A per altri 5 stagioni su Timvision

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tim ehanno rinnovato l’per la trasmissione dellaA super5 anni, fino alla stagione 2028/29. Ad anticiparlo è il Corriere della Sera, che che ipotizza una cifra attorno ai 250di euro in cinque anni, ovvero più o meno 50ogni anno, in aggiunta a tale minimo garantito si aggiungerebbe una cifra variabile legata agli abbonamenti. Un numero chiaramente ben lontano dai 340di euro a stagione per tre anni (1,2 miliardi in tutto) inizialmente previsti dal contratto. Ma in quel caso si trattava di una somma che aveva messo Tim alle strette sul versante finanziario per quanto fosse prevista una sorta di esclusiva a favore della compagnia tlc, poi decaduta per mano dell’Antitrust: quella proposta ...