A San Pietro spunta il sit-in dei filo-Hamas e a Betlemme mettono la kefiah a Gesù

(Agenzia Vista) Roma, 25 dicembre 2023 A seguito della benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, le campane di San Pietro hanno suonato per ... (liberoquotidiano)

Prima Lettura Dalla prima lettera diGiovanni apostolo 1Gv 1,1 - 4 Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo ... Maria di Màgdala corse e andò da Simone dall'altro ...Papa Giovani Paolo II va nel carcere di Rebibbia a Roma ad incontrare Alì Agca , che il 13 maggio del 1981 gli aveva sparato in piazzaferendolo gravemente. 1985. Un commando palestinese ...Lunedì mattina, ad esempio, decine di attivisti muniti di bandiere palestinesi hanno fatto ingresso in piazza San Pietro in occasione della benedizione Urbi et Orbi impartita da papa Francesco in ...Golf Le Fonti di Castel San Pietro ha organizzato ben cinque gare durante l'ultima settimana dell'anno, con vincitori di prima, seconda e terza categoria, e una Honey Cup. Un augurio a tutti gli appas ...